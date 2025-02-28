حاج رجم: “لا يهم الملعب الذي سنواجه فيه أورلاندو المهم الفوز وتشرف الجزائر”

تحدث رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، الحاج رجم، عن مباراتهم المقبلة في رابطة أبطال إفريقيا، أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، مؤكدا ضرورة الفوز على هذا الأخير.

وصرح رجم، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “من الدور التمهيدي اعتمدنا لدى “الكاف”، ملعبي “الدويرة”، و”5 جويلية””.

كما أضاف: “الأمور تسير في الطريق الصحيح بخصوص عودتنا لملعب “الدويرة”، وفي الأيام القادمة سيكون الجديد”.

واردف: “يجب أن تسير الأمور باحترافية في تسليم، واستلام تسيير الملعب من الوزارة، إلى فريق مولودية الجزائر، كون ذلك يتطلب أمور كثيرة”.

وتابع حاج رجم: “المهم بالنسبة لنا هو اللعب في الجزائر، والأهم أن نكون جاهزين لمواجهة أورلاندو بيراتس، من أجل تحقيق الفوز وشريف الجزائر في هذه المنافسة”.