حاج رجم :” لا يوجد مستحيل ونستهدف إنهاء الموسم في الوصافة”

أبدى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حاج رجم ثقته الكبيرة في لاعبيه لإنهاء الموسم في الوصافة والضغط على الرائد شباب بلوزداد بشكل أكبر.

وقال حاج رجم في تصريح لـ “النهار” اليوم الخميس “شباب بلوزداد كان بعيدا بـ 12 نقطة، والآن 8 نقاط تقريبا عن الوصيف، لا يوجد مستحيل في كرة القدم”.

كما أضاف رئيس مولودية الجزائر “سنواصل العمل، غلى أخر دقيقة من عمر البطولة الوطنية”.

وختم حاج رجم “نستهدف إنهاء الموسم في مرتبة الوصافة”.

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