حاج رجم: “لم نتلقَ إلى حد الآن حصتنا من مداخيل ملعب “5 جويلية”

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، بعض الأمور المتعلقة بالجانب المالي للفريق، بما فيها مداخيل الفريق هذا الموسم من تذاكر المباريات.

وصرّح حاج رجم، للإذاعة الوطنية: “المولودية فرع من فرع شركة سوناطراك، والشركة الأم تسير هذا الفرع مثل بقية فروعها”.

كما أضاف: “القيمة المالية التي خصصتها سونطراك للفريق، ارتفعت نوعا ما هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية، لكن ليس بالقدر الذي يتخيله البعض”.

وأردف: “في الوقت الحالي كرة القدم تتطلب الأموال، ونحن من جهتنا نعمل على تنويع مداخيل، ومصادر تمويل الفريق”.

وتابع حاج رجم: “معدل مداخيل الفريق في مبارياته بملعب “5 جويلية”، تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار سنتيم، إلا أننا لم نتلقَ إلى حد الآن حصتنا من هذه المداخيل”.