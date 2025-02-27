حاج رجم: “مركز تدريبات الفريق هو أحسن لقب لمولودية الجزائر”

أبرز رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، قيمة مركز تدريبات الفريق الذي تم تدشينه اليوم الخميس، معتبرا أنه أفضل لقب لمولودية الجزائر.

وصرح حاج رجم، في هذا الخصوص: “بالنسبة لي مركز التدريبات هو أحسن لقب لفريق مولودية الجزائر”.

كما أضاف: “مركز تدريبات مولودية الجزائر، يعدُّ وسيلة عمل قادرة على جلب الألقاب للفريق، والاحتراف الحقيقي”.

وأردف: “مثل هذه الأمور هي التي تصنع الفارق في المنافسات الكبيرة، والكؤوس الإفريقية. لا يوجد فرق كبير بين الأندية التي تتوج بالألقاب القارية وبين مولودية الجزائر”.

وتابع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم: “أتمنى أن تمتلك كل الأندية الجزائرية مركز تدريبات مثل مولودية الجزائر”.