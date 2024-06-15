حاج رجم:” ملعب علي “لابوانت” تحفة عالمية وأدعو جمهور المولودية للحفاظ عليه”

وجه رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، نداء إلى جمهور فريقه، بضرورة المحافظة على معقل الفريق، ملعب الشهيد علي عمار.

وصرح حاج رجم، اليوم السبت، لقناة التلفيزيون العمومي الإخبارية الثالثة:”ملعب علي عمار تحفة عالمية، ومسؤوليتنا جميعا هي المحافظة على هذا السرح الرياضي”.

وأضاف المتحدث:”أشكر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على منحه الفرصة للشباب، من خلال منح المولودية هذا الملعب”.

وأوضح ذات المتحدث:”الملعب سيكون من دون شك تحفة، شاهدنا أمس مقابلة فريق الرديف، واكتشفنا أنه ملعب عالمي، يحمل مواصفات الملاعب العالمية”.

وأشار حاج رجم:”ملعب “علي لابوانت” يؤكد أن الجزائر في الطريق الصحيح، من خلال تكوين البنى التحتية القوية، بهذا الملعب والملاعب الأخرى”.

وفي الختام قال حاج رجم:”أدعو كل أعضاء وجمهور نادي مولودية الجزائر، بالمحافظة على هذا المكسب، خاصة بعد معاناة الفريق في السنوات الأخيرة”.