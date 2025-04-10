حاج رجم: “مولودية الجزائر ملك الشعب ويجب منح الفرصة لأشخاص آخرين”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، استقالته من الفريق، مبررا قراره بضرورة منح الفرصة لأشخاص آخرين من أجل جلب أفكار جديدة.

وصرح حاج رجم، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: “ثلاثة سنوات “فيها باراكة”، يجب امتلاك ثقافة منح فرصة للشبان، من أجل تقديم أفكار جديدة”.

كما أضاف: “هدفي كان الذهاب إلى أبعد نقطة في كأس إفريقيا، لكنن لم ننجح، أتمنى أن يحقق ذلك أشخاص آخرين”.

وأردف: “فريق مولودية الجزائر، ليس ملكا لأي شخص من أجل توريثه، مولودية الجزائر ملك الشعب”.

وتابع حكيم حاج رجم: “أؤكد بأن الفريق في الطريق الصحيح، بالنظر لمستواه الذي يجب المحافظة عليه، لكن يجب تحسين بعض الأمور الإدارية”.