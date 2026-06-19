حاج رجم: “نجاحنا لم يكن ليتحقق لولا دعم ومرافقة سوناطراك”

أبرز الرئيس المدير العام لفريق مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، الدور الكبير الذي لعبته الشركة المالكة للفريق سوناطراك، في التتويجات التي حققها النادي.

وصرح حاج رجم، خلال حفل التكريم الذي حظي به فريق المولودية من شركة سوناطراك: “هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لو مرافقة الفعالة والدعم الكبير الذي وفرته شركة سوناطراك”.

كما أضاف: “سوناطراك، لم تدخر أي جهد في وضع كل الامكانيات الظرورية تحت تصرف النادي، ايمانا منها بمكانة فريق مولودية الجزائر، ورمزيته الوطنية، والشعبية”

وتابع حاج رجم: “اليوم ونحن نحتفل بهذا الإنجاز، نؤكد بأن ما تحقق ليس سوى خطوة جديدة نحو طموحات أكبر، ومسؤوليتنا تزداد من أجل مواصلة تشريف ألوان مولودية الجزائر”.