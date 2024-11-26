حاج رجم: “نستهدف المشاركة في رابطة الأبطال كل موسم”

ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، أداء فريقه وفرضه التعادل على نادي تي بي مازيمبي الكونغولي.

في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لدور مجموعات رابطة أبطال أفريقيا، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، بملعب تي بي مازيمبي.

وصرّح حكيم حاج رجم، للقناة الإذاعية الأولى، بعد المواجهة: “مشروع نادي مولودية الجزائر هو المشاركة كل موسم في رابطة الأبطال”.

وأضاف المتحدث: “تلقي الهزائم خلال مباريات الموسم شيءٌ عادي، فكل الأندية تعرضت للهزائم، ونحن نعمل بجد ونتطلع للمستقبل”.

للإشارة، سيواجه نادي مولودية الجزائر يوم السابع من ديسمبر المقبل، منافسه في الجولة الثانية، نادي يونغ أفريكانز المنهزم اليوم داخل الديار بثنائية نظيفة أمام الهلال السوداني، في إطار الجولة الأولى من المنافسة.