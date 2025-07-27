حاج رجم: “نسعى لمواصلة حصد الألقاب وتشريف شعار النادي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، عزم فريقه لمواصلة التألق في المواسم المقبلة، لتشريف شعار النادي.
وصرّح حاج رجم، خلال حفل تسلمهم دِرع البطولة الوطنية: “سُعداء بتكريم اللاعبين بعد موسم شاق، حافضوا فيه على لقب البطولة بمساهمة فعالة من كل عائلة مولودية الجزائر”.
كما أضاف رئيس مجلس إدارة المولودية: “موسم توّج فيه الفريق أيضا بكأس الجزائر الممتازة، وبلغ ربع نهائي رابطة أبطال افريقيا”.
وأردف: “مولودية الجزائر اليوم تسعى أكثر من أي وقت مضى لتكريس مبدأ عميد الأندية الجزائرية، انطلاقا من الروح الرياضية، والتنافس الشريف”.
وتابع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم: “يسعى الفريق بكل مكوّناته، لمواصلة حصد الألقاب، وتشريف شعار النادي”.
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