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الرياضة

حاج رجم يترحم على شهداء الجزائر في ذكرى “1 نوفمبر”

بقلم كريم تيغرمت
حاج رجم يترحم على شهداء الجزائر في ذكرى “1 نوفمبر”
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قاسم رئيس فريق مولودية، حاج رجم، اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري، احتفالاته بالذكرى الـ96، لاندلاع ثورة التحرير.

واختار حاج رجم، تخليد هذه الذكرى المجيدة، من خلال نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “x”، عبارة “الله يرحم الشهداء”.

كما أضاف رئيس مولودية الجزائر، صورة تحمل أبيات شعرية من اليادة الجزائر، المخلدة لثورة التحرير الوطني.

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