حاج رجم يتغنى بانتصارات المولودية

تغنى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بالانتصارات المتتالية التي يحققها ناديه، في الموسم الجاري 2023-2024.

ونجح العميد، أمس الجمعة، في تحقيق الفوز السابع هذا الموسم خلال أول 8 جولات، وذلك، برباعية نظيفة أمام الضيف نجم مقرة.

وأعاد الرئيس حاج رجم، نشر صورة لاحتفال لاعبي المولودية بالفوز المحقق. عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” وأرفق التغريدة بعبارة “ولفك صعيب”.

للإشارة فإن المولودية بصمت على بداية استثنائية. ونجحت في تصدر المشهد الكروي بـ 21 نقطة، وعلى بعد 7 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين.