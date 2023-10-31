حاج رجم يتفقد مركز التكوين بزرالدة

قام رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر حاج رجم، أمس الإثنين، بزيارة تفقدية لمركز تكوين الفريق بزرالدة.

وحسب بيان إدارة العميد عبر منصة X، فقد زار حاج رجم المركز رفقة المدير التقني الرياضي مخازني، رفقة أعضاء من الإدارة.

كما أشارت الإدارة في بيانها، أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على تقدم أشغال مركز التكوين والتي قاربت على الإنتهاء.