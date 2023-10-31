حاج رجم يتفقد مركز التكوين بزرالدة
بقلم فيصل زيان بوزيان
قام رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر حاج رجم، أمس الإثنين، بزيارة تفقدية لمركز تكوين الفريق بزرالدة.
وحسب بيان إدارة العميد عبر منصة X، فقد زار حاج رجم المركز رفقة المدير التقني الرياضي مخازني، رفقة أعضاء من الإدارة.
كما أشارت الإدارة في بيانها، أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على تقدم أشغال مركز التكوين والتي قاربت على الإنتهاء.
📷 | صور للزيارة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الإدارة حاج رجم رفقة المدير التقني الرياضي مخازني وكذا بعض أعضاء الإدارة إلى مركز زرالدة للوقوف على تقدم الأشغال التي شارفت على الإنتهاء.
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— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) October 30, 2023
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