حاج رجم يحيي ذكرى رحيل المسيّر الرمز للمولودية عبد القادر ظريف

استذكر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، اليوم الأربعاء، المسير الرمز للفريق عبد القادر ظريف، في الذكرى الأولى لوفاته.

وبهذه المناسبة، كتب حاج رجم، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “في مثل هذا اليوم من السنة الماضية، فقدنا الرئيس التاريخي والمسيِّر الرمز لفريقنا الغالي السيد عبد القادر ظريف”.

كما أضاف: “رجل رحل عن عالمنا وخلّف مبادئ، قيم، وألقاب ورثها عن قامات سبقته لخدمة هذا الكيان”.

وتابع حاج رجم: “رحمه الله ورحم رجال المولودية، وكل موتى المسلمين، رحلت والمجد خلفك، وتركت شعبا يسير على نهجك.. رحمك الله عبد القادر ظريف.. المولودية لن تنساك”.