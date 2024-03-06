حاج رجم يدافع عن بلايلي ويطالب بحمايته

دافع رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، عن نجم فريقه الأول والدولي الجزائري يوسف بلايلي.

ونشر الحاج رجم، أمس الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بمنصة “أنستغرام”:”يوسف بلايلي شاب جزائري مبدع في مجاله، كان سبب في خروج ألاف الجزائريين الى الشوارع احتفالا بإنجازات الفريق الوطني”.

وتابع حاج رجم موضحا:”يوسف بلايلي هو بشر يخطئ ويصيب، نعم صحيح يحتاج للنصح والتوجيه مثل كل أبناء المسلمين، ولكنه يحتاج أيضا لحماية وضمير إعلامي حي لا يكيل بمكيالين”.

وفي الختام وجه حاج رجم رسالة للاعب فريقه المعاقب من قبل الرابطة:”المجموعة تنتظرك لمواصلة الطريق معا نحو تحقيق أهداف المولودية”.

وللإشارة، نددت إدارة المولودية بالأحداث المشحونة التي شهدتها مواجهة الفريق الأخيرة أمام وفاق سطيف برسم الجولة 19 من الرابطة المحترفة، والتي كانت سببا في تعرض اللاعب بلايلي للطرد خلال المواجهة، لتقوم بعدها الرابطة بمعاقبة اللاعب بالإيقاف بست مواجهات.