حاج رجم يستقيل وإدارة المولودية تعقد اجتماعا طارئا

قدم رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، استقالته لمجمع “سوناطراك” المالك لأغلبية أسهم الفريق، على خلفية تنقل بعض جماهير النادي إلى مقر سكناه أمس الاثنين.

وتفاجأ رئيس العميد، بعدد كبير من أنصار المولودية. تنقلوا إلى مقر سكناه الكائن ببئر خادم بالعاصمة، من أجل الاحتجاج على سير الميركاتو الصيفي.

وأمام هذا الوضع لم يجد حاج رجم، حلا غير تقديم استقالته من رئاسة المولودية صبيحة اليوم الثلاثاء.

وأشارت مصادر مطلعة لـ “النهار” أون لاين، بأن إدارة المولودية قررت صبيحة اليوم الثلاثاء. عقد اجتماعا طارئا، لدراسة استقالة حاج رجم، ومحاولة إقناعه بالبقاء في منصبه.