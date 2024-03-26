حاج رجم يشكر إدارة الساورة على الاستقبال الحافل

ابدى رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر حكيم حاج رجم سعادته الكبيرة للاستقبال الجيد الذي حظي به من قبل إدارة شبيبة الساورة.

وقال حكيم حاج رجم في منشور له عبر الصفحة الرسمية على تويتر عقب المباراة “شكر خاص جدا لأهل الجنوب وإخوتنا في بشار على حسن الضيافة والظروف المثالية التي جرت فيها المباراة”.

كما أضاف ” الفوز كان ثمينا نعم وثلاثة نقاط أخرى مهمة في سباقنا نحو اللقب”.

وأردف حاج رجم “الطريق لا يزال طويلا، برافو للجميع في بيت العميد و تحية لأنصارنا المتنقلين بقوة رغم مشقة السفر والصيام”.