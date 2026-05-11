حاج رجم يشيد ببن خماسة: “أفضل لاعب عرفته في حياتي”

أشاد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بلاعب وسط الفريق محمد بن خماسة، من خلال رسالة نشرها عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي في منصة إنستغرام.

وعبّر حاج رجم عن إعجابه الكبير بإمكانات وأخلاق بن خماسة: “أحسن لاعب عرفتو في حياتي… موهبة، أخلاق، عقلية واحترام. لاعب كامل داخل وخارج الملعب”.

وتعكس هذه الإشادة المكانة الكبيرة التي يحظى بها بن خماسة داخل بيت “العميد”، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق. سواء من الناحية الفنية أو الانضباطية، ما جعله أحد أبرز ركائز مولودية الجزائر في الموسم الحالي.

ويعدُّ محمد بن خماسة من اللاعبين الذين يحظون بتقدير واسع لدى جماهير المولودية، بالنظر إلى روحه القتالية وخبرته الكبيرة في وسط الميدان، إضافة إلى دوره القيادي داخل المجموعة.