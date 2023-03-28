حاج رجم يصف قرار تغيير موعد لقاء مولودية الجزائر والشلف بـ “العشوائي”
بقلم عزيز طالبي
انتقد رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر حاج رجم تغيير موعد لقاء مولودية الجزائر أمام جمعية الشلف.
وقال حاج رجم في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم الثلاثاء، :”تغيير توقيت مباراة فريقنا أمام جمعية الشلف في اخر لحظة من السهرة، إلى ما قبل الإفطار قرار لا عقلاني تماما”.
وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي العاصمي ” مثل هذه التغييرات العشوائية وغير المدروسة هي التي تقف ضد تطور مستوى البطولة و كرة القدم في الجزائر”.
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