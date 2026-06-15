حاج رجم يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة مولودية الجزائر

عقد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً مع أعضاء مجلس الإدارة، بمقر الفريق، مركز “عبد الرحمان عوف” بزرالدة.

وكشفت إدارة المولودية في بيان، عبر صفحتها الرسمية، أهم المحاور التي تضمّنت هذا الاجتماع، والذي بدأه رجم، بتقديم المدير العام الجديد للنادي عبد الرؤوف أحمية.

كما كشف ذات المصدر، تطرق حاج رجم في الاجتماع، للمحاور الأساسية المتعلقة بخارطة طريق النادي، من الناحيتين الإدارية والتنظيمية.

وأبدى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، عزمه القيام بتعيينات جديدة في قادم الأيام، لتعزيز الهيكل الإداري، الرياضي، والتنظيمي لمولودية الجزائر، تحسبا للاستحقاقات، والتطلعات المستقبلية للفريق.