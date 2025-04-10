حاج رجم يعلن استقالته من مولودية الجزائر

أعلن حكيم حاج رجم، اليوم الخميس، استقالته من رئاسة مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، عقب اقصاء الفريق من دوري أبطال إفريقيا.

وفور عودته صباح اليوم الخميس، من جنوب إفريقيا، إلى أرض الوطن، مع بعثة المولودية، أعلن حاج رجم استقالته من رئاسة مجلس إدارة الفريق.

ويأتي هذا القرار من حاج رجم، بعد تعادل فريقه أمس الأربعاء، بدون أهدف أمام أورلاندو بيراتس، واقصائهم من الدور الربع نهائي لرابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، كان يضع منافسة رابطة أبطال إفريقيا، أحد أبرز أهدافه في الموسم الكروي الجاري.