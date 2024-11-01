حاج رجم يهنئ الشعب الجزائري بذكرى أول نوفمبر

هنأ رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، اليوم الجمعة، باسمه، ونيابة عن فريق المولودية، الشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة التحرير.

ونشر حاج رجم، رسالة بهذه المنابسة، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: قال فيها: “تتقدم إدارة نادي مولودية الجزائر، بأحر عبارات التهاني وأطيب الأماني للشعب الجزائري الأبي، بمناسبة الذكرى الـ70 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة”.

كما أضاف: “داعين الله عز وجل، أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ بلدنا من كل سوء، وأن يمن علينا بالمزيد من الرقي، والإزدهار”.

وختم رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، رسالته مضيفا: “رحم الله شهداء الوطن، وتحيا الجزائر حرة مستقلة”.