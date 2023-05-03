حاج رجم يهنئ رديف مولودية الجزائر

وجّه رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم محمد حكيم، رديف الفريق، بعد تأهلهم لنصف نهائي كأس الرابطة.

ونشر حاج رجم، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، رسالة هنأ من خلالها رديف المولودية، على هذا التأهل.

كما أرجع رئيس مجلس إدارة المولودية، الفضل في عودة الروح للفئات الشبانية، لعمل وتخطيط فريق متكامل، بالإضافة للأنصار، مؤكدا عزمه على الاستثمار في شبان النادي.

وجاءت هذه الخرجة من رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، عقب فوز رديف مولودية الجزائر، أمس الثلاثاء، بهدف دون رد على نظرائهم من شبيبة القبائل، في الدور الربع نهائي وضمان تاهلهم لنصف نهائي كأس الرابطة.