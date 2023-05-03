حاج رجم يهنئ رديف مولودية الجزائر
وجّه رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم محمد حكيم، رديف الفريق، بعد تأهلهم لنصف نهائي كأس الرابطة.
ونشر حاج رجم، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، رسالة هنأ من خلالها رديف المولودية، على هذا التأهل.
كما أرجع رئيس مجلس إدارة المولودية، الفضل في عودة الروح للفئات الشبانية، لعمل وتخطيط فريق متكامل، بالإضافة للأنصار، مؤكدا عزمه على الاستثمار في شبان النادي.
وجاءت هذه الخرجة من رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، عقب فوز رديف مولودية الجزائر، أمس الثلاثاء، بهدف دون رد على نظرائهم من شبيبة القبائل، في الدور الربع نهائي وضمان تاهلهم لنصف نهائي كأس الرابطة.
برافو لرديف المولودية التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة، و هنيئا لنا عودة الروح لمختلف الفئات الشبانية بفضل عمل وتخطيط فريق متكامل، سنستثمر في هؤلاء الشبان لأنهم المشروع الحقيقي ومستقبل “العميد”.
والشكر موصول لأنصارنا الذين قاسموا الشبان الفرحة وخاصة أبناء مدينة بومرداس.
💪💚❤️🏆 pic.twitter.com/Ptzb5fLMPV
— حاج رجم محمد حكيم – HADJ REDJEM Mohamed Hakim (@hadj_redjem) May 3, 2023