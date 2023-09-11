حاج رجم يوجه تحية تقدير لمسؤولي ملعب “5 جويلية”

وجّه رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، حاج رجم، اليوم الإثنين، رسالة شكر وعرفان، لمسؤولي ملعب “5 جويلية”.

ونشر حاج رجم، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “تحية كبيرة لكل القائمين على ملعب “5 جويلية”، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف”.

كما أضاف: “تحية خاصة لكل الساهرين على حالة العشب الطبيعي، والذين نجحوا في إعادة تهيئة الأرضية وجعلها في أبهى حلّة”.

وأرفق رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، هذه التغريدة، بمقطع فيديو يبرز الوضعية الحالية لأرضية ملعب “5 جويلية”.