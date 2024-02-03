حاج رجم يوجه رسالة شكر لمسؤولي ولاية ميلة ونادي التلاغمة

وجّه رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، رسالة شكر، للسلطات الولائية لولاية ميلة، ولمسؤولي نادي التلاغمة.

ونشر حاج رجم، رسالة شكر، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عقب المباراة التي جمعت فريقه مولودية الجزائر، بنادي التلاغمة، لحساب كأس الجزائر.

وقال حاج رجم، في رسالته: “شكر خاص جدا لولاية ميلة المضيافة، صراحة ما وجدناه من كرم وترحاب لم نكن نتصور أنه لا زال موجودا في أيامنا هذه”.

كما أضاف: “شكرا لشعبها ومسؤوليها، من الوالي إلى السلطات الأمنية والمحلية، وحتى مسؤولي نادي تلاغمة الذين كانوا في قمة الاحترافية”.

وتابع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم: “تحية كبيرة لأنصارنا بعد تنقلهم بأعداد كبيرة كالعادة”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، عاد بالفوز في المباراة التي جمعته بنادي التلاغمة لحساب الدور الـ32 من كأس الجزائر، وضمن تأهله للدور الـ16.