بعد سنين من الخلاف.. مولودية الجزائر والسياسي يعلنان الصلح

نشر رئيس مولودية الجزائر حاج رجم محمد كمال صورة عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، جمعته مع رئيس مجلس شباب قسنطينة عبد الغني قوراري.

وأرفق حاج رجم الصورة بأية قرأنية من سورة الحجرات “﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

وبعد ساعات فقط من جلسة التي أقيمت بمقرة الاتحادية بين مولودية الجزائر وشباب قنسطينة، اتفق الثنائي على فتحة جديدة بين العلاقات بين النادي العريقين.

ويملك النادي العاصمي والقسنطيني علاقة جيدة وممتازة سابقا. قبل أن تتوتر الأوضاع خلال السنوات الأخيرة، ليعلن الفريقان العودة إلى طريق الصلح والصداقة.