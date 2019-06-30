حاج ضيوف: “أرفع قبعتي لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم”

حرص النجم السابق للمنتخب السنغالي، حاج ضيوف، على تحية رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، على الإختيار الذي قام به.

وصرح حاج ضيوف، خلال ندوة صحفية، اليوم بالقاهرة: “أرفع قبعتي لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على الثقة التي وضعها في بلماضي، الذي يعرف جيدا بيت الخضر”.

وإعتبر النجم السنغالي، أن رئيس الفاف، خير الدين زطشي أحسن بإختيار بلماضي، لتولي تدريب الخضر، بدليل ما حققه لحد الآن في “كان” مصر 2019.

وجاءت هذه التصريحات، من حاج ضيوف، بالنظر للخبرة التي يملكها جمال بلماضي، كلاعب سابق للمنتخب الوطني.