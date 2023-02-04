حاج ضيوف يحل بالجزائر لحضور نهائي الشان

سجل النجم الأسبق لمنتخب السنغال، الحاج ضيوف، اليوم السبت، وصوله إلى الجزائر، لحضور نهائي الشان، بين المنتخب الوطني، والسنغال.

وكشف الموقع الرسمي للشان، عن التحاق الحاج ضيوف، صباح اليوم السبت، بالجزائر، مرفوقا بوزير الرياضة السنغالي.

كما يأتي هذا، لتقديم كل من الحاج ضيوف، والوزير السنغالي، الدعم لمنتخبهم، في النهائي الذي سيجمعهم بالمنتخب الوطني.

يذكر أنّ مباراة نهائي الشان، مقررة اليوم السبت، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلاً، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.