حاج عدلان:”لاعبونا تعودوا على الظروف الإفريقية.. وأتمنى تقديم الإضافة للشباب”

كشف مسؤول عملية الإنتدابات بفريق إتحاد العاصمة، طارق حاج عدلان، عن جاهزية الفريق لنصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وصرح الحاج عدلان للصفحة الرسمية للياسما، اليوم الإثنين:” اللاعبون تعوّدوا على الظروف الإفريقية، وغالبيتهم دوليون يمتلكون التجربة في هذا النوع من المنافسات”.

وأضاف حاج عدلان:”نتواجد في الدور النصف النهائي لكأس الكاف، وأتمنى لأقصى حد في المنافسة، وأتمنى أن أقدم الإضافة لهؤلاء الشباب”.

وسيواجه إتحاد العاصمة، بعد غد الأربعاء، منافسه في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف، أسيك ميموزا الإيفواري، بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.

على أن يكون لقاء العودة بتاريخ 17 جويلية، على ملعب 5 جويلية، بداية من الساعة 20.00 مساءً.