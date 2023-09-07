حاج عدلان:”لا نستطيع معرفة المستوى المثالي للاعبين الآن”

تحدث مسؤول عملية الإنتدابات بنادي إتحاد العاصمة، أمس الأربعاء، عن إستعدادات فريقه تحسبا لخوض غمار الموسم الجديد.

وصرح حاج عدلان للصفحة لرسمية للفريق عبر الفايسبوك، عقب نهاية مواجهة شبيبة الساورة التي عرفت فوز الإتحاد 2.1:”خضنا رابع مواجهة ودية التي تدخل ضمن البرنامج التحضيري للموسم الجديد”.

وأضاف حاج عدلان:”أشكر اللاعبين على مجهوداتهم، والفريق في لياقة جيدة حقق 4 إنتصارات في التحضيرات، والأهم هو أننا إلتزمنا عزيمة اللاعبين في العمل على التألق”.

وتابع المتحدث:”لاتزال مباراة تحضيرية واتمنى من اللاعبين ان يكونوا في المستوى، حيث بدأوا في إيجاد معالمهم في الفريق، ولاتزال مواجهات لمعرفة المستوى المثالي لكل لاعب”.