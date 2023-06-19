حاج عدلان:”نعرف جيدا قيمة الداربي أمام الغريم المولودية.. وسنكون في الموعد”

أكد مسؤول عملية الإنتدابات بنادي إتحاد العاصمة، حاج عدلان، عن جاهزية فريقه لمواجهة الداربي ضد المولودية، ولما تبقى من رزنامة الموسم الحالي.

وتحدث حاج عدلان للصفحة الرسمية للياسما عبر الفايسبوك، اليوم الإثنين:”لاتوجد أي إصابات بصفوف الفريق، ونحضر للداربي بصفة عادية، من خلال دورات تدريبية خصصها المدرب بن شيخة”.

وأضاف حاج عدلان:”أحيي خماسي المنتخب الوطني على مستواهم الجيد، والأجواء داخل الفريق جيدة ونحضر لما تبقى من مباريات”.

وتابع المتحدث:”نعرف جيدا قيمة الداربي أمام الغريم المولودية، واللاعبين جاهزون، هدفنا هو إحتلال مرتبة بين ثلاثي المقدمة في المحترف الأول”.

وعن التحضيرات قال الحاج عدلان:”سأقدم كل الدعم والنصائح لتوجيه كل اللاعبين خاصة المهاجمين ليكونوا في الموعد يوم مباراة الداربي، لتفادي الأخطاء”.

وواصل حاج عدلان:”كنا نتمنى أن نختم البطولة في موعدها بتاريخ 4 جويلية، لكن تواريخ الفيفا أخلطت حساباتنا، خاصة ونحن نملك مباريات مؤجلة من قبل”.

وختم الحاج عدلان حديثه:”نحضر جيدا للعب مباراة كل ثلاثة أيام لختم الرزنامة ، وسنوفر كل الظروف الملائمة للاعبينا للتعود على هذه الوضعيات”.

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