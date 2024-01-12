حاج عدلان: “أتوقع أن يكون أوناس وعمورة اكتشاف “كان” كوت ديفوار”

تنبأ الدولي الجزائري الأسبق حاج عدلان، بتألق ثنائي المنتخب الوطني، آدم أوناس، ومحمد امين عمورة، في “كان” كوت ديفوار.

وصرح حاج عدلان، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “أتوقع أن يكون أوناس، اكتشاف هذه الدورة من “الكان” في حال عدم تعرضه لاصابة لقدر الله”

كما أضاف: “من جهة أخرى، هناك محمد أمين عمورة، خريج كرة القدم الجزائرية، والذي يتواجد في أفضل أحواله هذا الموسم”.

وتابع حاج عدلان: “هناك رغبة كبيرة لدى لاعبي الخضر للتألق، ودخول منافسة “الكان” بقوة، انطلاقا من مباراتهم الأولى”.