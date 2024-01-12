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الرياضة

حاج عدلان: “أتوقع أن يكون أوناس وعمورة اكتشاف “كان” كوت ديفوار”

بقلم كريم تيغرمت
حاج عدلان: “أتوقع أن يكون أوناس وعمورة اكتشاف “كان” كوت ديفوار”
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تنبأ الدولي الجزائري الأسبق حاج عدلان، بتألق ثنائي المنتخب الوطني، آدم أوناس، ومحمد امين عمورة، في “كان” كوت ديفوار.

وصرح حاج عدلان، اليوم  الجمعة للإذاعة الوطنية: “أتوقع أن يكون أوناس، اكتشاف هذه الدورة من “الكان” في حال عدم تعرضه لاصابة لقدر الله”

كما أضاف: “من جهة أخرى، هناك محمد أمين عمورة، خريج كرة القدم الجزائرية، والذي يتواجد في أفضل أحواله هذا الموسم”.

وتابع حاج عدلان: “هناك رغبة كبيرة لدى لاعبي الخضر للتألق، ودخول منافسة “الكان” بقوة، انطلاقا من مباراتهم الأولى”.

رابط دائم : https://nhar.tv/VFL4t
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