حاج عدلان: “اتحاد العاصمة له علاقة قديمة مع كأس الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الماطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، الخبرة، والتجربة الكبيرة التي يملكها فريقه في منافس كأس الجمهورية، وأملهم في التتويج بها هذا الموسم.
وصرح حاج عدلان، للإذاعة الوطنية: “فريقنا سينشط هذا الموسم، النهائي رقم 19 في كأس الجزائر، ونالنا منها ثمانية كؤوس، ونطمح للتاسعة”.
كما أضاف: “منافسننا أيضا مختص في هذه المنافسة، أين تحصل على 9 كؤوس، وفي كل مرة نتواجه فيها تكون مباراة كبيرة”.
وتابع حاج عدلان: “نهائي كأس الجزائر بن فريقنا، وشباب بلوزداد، مهمة لكلا الفريقين، من أجل انهاء الموسم في أحسن الظروف، ونتمنى أن تسود الروح الرياضية، وأن نشرف كرة القدم الجزائرية”.
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