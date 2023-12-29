حاج عدلان: “اخفاء بلماضي قائمته النهائية للدقيقة الأخيرة أمر جيد”

ساند الدولي الجزائري الأسبق، حاج عدلان، الناخب الوطني جمال بلماضي، في قرار اخفاء أوراقه فيما تعلق بقائمته النهائية الخاصة بـ”الكان”، إلى الدقيقة الأخيرة.

وصرح حاج عدلان، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “اخفاء بلماضي قائمته النهائية للدقيقة الأخيرة أمر جيد”.

كما أوضح: “هذا الأمر يسمح لكل اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم، ومواصلة تقديم أفضل ما لديهم في التحضيرات الأخيرة”.

يذكر أن المكلف بالإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، كشف بأن الناخب جمال بلماضي، سيعلن قائمته النهائية المعنية بـ”كان 2023″ خلال الساعات القليلة المقبلة”.