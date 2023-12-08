حاج عدلان: “اقصاء محرز واتحاد العاصمة رسالة واضحة من “الكاف””

ندد الدولي الجزائري الأسبق حاج عدلان، بالظلم الذي تتعرض له الأندية، واللاعبين الجزائريين من طرف “الكاف”.

وصرح حاج عدلان، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “اقصاء “الكاف” لرياض محرز، واتحاد العاصمة، من الجوائز السنوية أم غير عادي، وغير مقبول”.

كما أضاف: “من غير المعقول عدم تواجد محرز واتحاد العاصمة ضمن الأسماء المرشحة لجوائز الكاف السنوية”.

وأردف: “محرز لاعب عالمي حقق كل الألقاب مع الستي، واتحاد العاصمة توج بلقبين قاريين في سنة واحدة”.

وتابع حاج عدلان: “ما قامت به “الكاف” رسالة مفادها بأننا لا ننتمي لقارة افريقيا، وعلينا أن نكون جميعا متحدين، لنندد بالتجاوزات التي نشهدها على مستوى “الكاف””.