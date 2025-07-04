حاج عدلان: “الاتحاد فريق كبير ويلعب في كل موسم على الألقاب”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، بأن كأس الجزائر 2025، تعد هدف فريقهم لهذا الموسم.
وصرح حاج عدلان، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الطموحات في بداية الموسم كانت كبيرة، لكن للأسف لم تتحقق كل الأهداف لعدة أسباب”.
كما أضاف: “الاتحاف فريق كبير، وسيبقى في كل موسم يلعب على الألقاب، ونهائي الكأس أحد أبرز أهدافنا لهذا الموسم”.
وتابع حاج عدلان: “كل تعدادنا جاهز لنهائي الكأس، بما فيهم اللاعب عزي، والكل واع بحجم المسؤولية، في هذا النهائي، ضد شباب بلوزداد”.
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