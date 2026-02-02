حاج عدلان: “التعادل ضد جوليبا نتيجة إيجابية بالنسبة لنا”

ثمّن المدرب المساعد لفريق اتحاد العاصمة، حاج عدلان، نتيجة التعادل، التي حققها فريقهم في مباراتهم ضد جوليبا المالي، لحساب كأس الكونفيدرالية.

وصرّح حاج عدلان، عقب تعادلهم سلبا ضد نادي جوليبا: “بالنظر لمجريات المباراة نتيجة التعادل تعتبر إيجابية بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “كنا نتوقع ردة فعل قوية من لاعبي جوليبا، ونحن كنا نسعى لنتيجة ايجابية، ويمكننا القول بعد هذا التعادل أننا تأهلنا للدور المقبل”.

وأردف: “مررنا بظروف صعبة قبل المباراة، أين فقدنا أمتعتنا خلال الرحلة، واستعدناها في يوم اللقاء، وهذا أفقد لاعبينا تركيزهم نوعا ما”.

وتابع حاج عدلان: “أشكر لاعبينا على المردود الذي قدموه، وروح التحدي التي أظهروها في هذه المباراة”.