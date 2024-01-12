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الرياضة

حاج عدلان: “الفاف قامت بعمل كبير ووضعت الخضر في أفضل الظروف”

بقلم كريم تيغرمت
حاج عدلان: “الفاف قامت بعمل كبير ووضعت الخضر في أفضل الظروف”
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ثمّن الدولي الجزائري الأسبق، حاج عدلان، المجهودات الكبيرة التي قامت بها “الفاف”، لوضع الخضر في أفضل الظروف تحسبا لـ”كان” كوت ديفوار”.

وصرح حاج عدلان: “الفاف قامت بعمل كبير، وفي المستوى، سواء فيما تعلق بالتربص الأخير للخضر في لومي، أو الترتيبات في كوت ديفوار”.

كما أضاف: “مسؤولو الفاف، حرصوا على توفير أفضل ظروف الراحة للخضر في كوت ديفوار، من خلال مكان إقامة قرب ملعب “التدريبات، والملعب الرئيسي، وهذا جد مهم”.

وتابع حاج عدلان: “وليد صادي، سخّر كامل خبرته لانجاح تربص الخضر، ووضعهم في أفضل الظروف، وهذا يحسب له”.

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