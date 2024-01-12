حاج عدلان: “الفاف قامت بعمل كبير ووضعت الخضر في أفضل الظروف”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن الدولي الجزائري الأسبق، حاج عدلان، المجهودات الكبيرة التي قامت بها “الفاف”، لوضع الخضر في أفضل الظروف تحسبا لـ”كان” كوت ديفوار”.
وصرح حاج عدلان: “الفاف قامت بعمل كبير، وفي المستوى، سواء فيما تعلق بالتربص الأخير للخضر في لومي، أو الترتيبات في كوت ديفوار”.
كما أضاف: “مسؤولو الفاف، حرصوا على توفير أفضل ظروف الراحة للخضر في كوت ديفوار، من خلال مكان إقامة قرب ملعب “التدريبات، والملعب الرئيسي، وهذا جد مهم”.
وتابع حاج عدلان: “وليد صادي، سخّر كامل خبرته لانجاح تربص الخضر، ووضعهم في أفضل الظروف، وهذا يحسب له”.
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