حاج عدلان: “المدرب ندياي أظهر لمسته في الفريق بخبرته وتجربته”

أشاد المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، بالمدرب الرئيسي للفريق لامين ندياي، ودوره في تتويج الفريق بكأس الجزائر 2026.

وصرح حاج عدلان، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المدرب لامين ندياي، أظهر لمسته في الفريق، من خلال خبرته، وتجربته”.

كما أضاف: “المدرب ندياي، هو لاعب دولي سابق، ودرب عدة أندية معروفة، تأقلم بشكل سريع، وجيد في الفريق”.

يذكر أن المدرب لامين ندياي، تولى العارضة الفنية لفريق اتحاد العاصمة، منتصف الموسم الجاري، ليحقق في ظرف قصير، أول لقب له مع اتحاد العاصمة، بنيله كأس الجزائر.