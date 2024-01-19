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الرياضة

حاج عدلان: “بلماضي سيجري تغييرا على تشكيلته في مواجهة بوركينا فاسو”

بقلم كريم تيغرمت
حاج عدلان: “بلماضي سيجري تغييرا على تشكيلته في مواجهة بوركينا فاسو”
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تحدث الدولي الجزائري الأسبق، حاج عدلان، عن المباراة المقبلة للمنتخب الوطني، أمام بوركينا فاسو، والتغييرات التي يتوقعها في تشكيلة الخضر.

وصرح حاج عدلان، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “أتوقع أن يقوم بلماضي يتغييرات بسيطة على تشكيلته الأساسية في مواجهة بوركينا فاسو”.

كما أوضح: “بلماضي، سيواصل الاعتماد على كل من محرز، عطال، شايبي، وبلايلي، في هذه المواجهة الثانية”

وتابع حاج عدلان: “أتوقع أن يجري بلماضي تغيير واحد على تشكيلته الأساسية من خلال إقحام زروقي أساسيا مكان بن طالب”.

رابط دائم : https://nhar.tv/vJ70A
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