حاج عدلان: “بلماضي سيجري تغييرا على تشكيلته في مواجهة بوركينا فاسو”

تحدث الدولي الجزائري الأسبق، حاج عدلان، عن المباراة المقبلة للمنتخب الوطني، أمام بوركينا فاسو، والتغييرات التي يتوقعها في تشكيلة الخضر.

وصرح حاج عدلان، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “أتوقع أن يقوم بلماضي يتغييرات بسيطة على تشكيلته الأساسية في مواجهة بوركينا فاسو”.

كما أوضح: “بلماضي، سيواصل الاعتماد على كل من محرز، عطال، شايبي، وبلايلي، في هذه المواجهة الثانية”

وتابع حاج عدلان: “أتوقع أن يجري بلماضي تغيير واحد على تشكيلته الأساسية من خلال إقحام زروقي أساسيا مكان بن طالب”.