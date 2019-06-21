حاج عدلان: “بلماضي نجح في برنامجه التحضيري لـ”لكان””

إعتبر الدولي الجزائري السابق، حاج عدلان، أنّ الناخب الوطني جمال بلماضي، أصاب في برنامجه التحضيري، الذي سطّره للخضر، إستعدادا لـ”كان2019″.

وصرح حاج عدلان، للإذاعة الوطنية: “جمال بلماضي، كان موفقا لحد بعيد في برنامجه التحضيري، الذي سطره استعدادا لكأس أمم إفريقيا”.

وأوضح الدولي الجزائري السابق: “اختيار التربص في بلد مجاور لمصر، مهم، وساعد لاعبينا على التأقلم، وحتى منافسينا في المواجهتين الوديتين، كان مدروسا وصائبا”.

يذكر أن المنتخب الوطني أجرى تربصه التحضيري الأول بسيدي موسى، قبل الدخول في تربص ثاني بقطر، تخلله مبارتين وديتين أمام بورندي ومالي.