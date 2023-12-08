حاج عدلان: “بن بوط سيتواجد في قائمة بلماضي المعنية بـ”الكان””

أبدى الدولي الجزائري الأسبق، ثقته في تواجد حارس مرمى اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، ضمن قائمة المنتخب الوطني المعنية بكأس أمم إفريقيا 2023.

وصرح حاج عدلان، للإذاعة الوطنية: “بن بوط قدم مستوى كبير في المباراة الأخيرة لاتحاد العاصمة في المنافسة الإفريقية”.

كما أضاف: “بن بوط ساهم بشكل كبير في الفوز الهام الذي عاد به الفريق في مباراته الأخيرة من جنوب افريقيا”.

وتابع حاج عدلان: “أتوقع تواجد بن بوط ضمن قائمة المنتخب الوطني المعنية بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا”.