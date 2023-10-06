حاج عدلان: “بن شيخة رسخ اسمه في تاريخ اتحاد العاصمة”

أثنى مساعد مدرب اتحاد العاصمة، حاج عدلان، على مدرب الفريق عبد الحق بن شيخة، مؤكدا بأن هذا الأخير رسخ اسمه في تاريخ النادي العاصمي.

وصرح حاج عدلان، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بن شيخة مدرب محترف، رسخ اسمه في تاريخ فريق اتحاد العاصمة من خلال حصده آخر لقبين للنادي”.

كما أضاف: “بالإضافة لآخر تتويجين، نجح بن شيخة، في تأهيل الفريق في طبعة هذا الموسم إلى دور المجموعات من كأس الكاف”.

وتابع حاج عدلان: “هذا الانجاز الذي حققه بن شيخة، يؤكد بأن الكفاءة الجزائرية دائما متواجدة، وحاضرة”.