حاج عدلان: “تنتظرنا مباراة صعبة في مصر لكننا عازمون على العودة باللقب”

اعترف مساعد مدرب اتحاد العاصمة، حاج عدلان، بصعوبة المباراة التي تنتظرهم في مصر، ضد الزمالك، لحساب نهخائي كأس الكونفيدرالية، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على العودة باللقب.

وصرح حاج عدلان، خلال تنقلهم إلى مصر: “نتنقل إلى مصر للدافع عن تقدمنا الذي سجلنا في مباراة الذهاب بهدف لصفر”

كما أضاف: “حاليا نيسينا نتيجة الذهاب، وكامل تركيزنا منصب على المباراة المقبلة، واللاعبون واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم”.

وتابع حاج عدلان: “ندرك بأن المباراة ستكون صعبة، لكن سنقدم أفضل ما لدينا من أجل العودة باللقب”.