حاج عدلان: “جاهزون للتحدي المقبل وحظوظنا كبيرة في التأهل”

أبدى الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، تفاؤله الكبير في قدرة فريقه على التأهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

وصرح حاج عدلان، في تدخل عبر الإذاعة الوطنية: “التحضيرات لمباراتنا ضد أكاديمية أمادو ديالو، جرت بعزيمة، وارادة كبيرة من طرف اللاعبين”.

كما أضاف: “اللاعبون واعون بالمهمة التي تنتظرهم، وجاهزون للتحدي المقبل، من أجل بلوغ هدف الفريق في التأهل لدور المجمواعات”.

وأردف: “استرجعنا بعض اللاعبين على غرار رضواني، وشتي، اللذان يملكان خبرة، ونتمنى أن يقدموا الإضافة اللازمة للفريق”.

وتابع حاج عدلان: “بالنسبة لي أضن أننا نملك حظوظ كبيرة في التأهل لدور المجموعات، دون الانقاص من قوة المنافس”.