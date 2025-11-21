حاج عدلان: “جاهزون لمواجهة سان بيدرو وهدفنا تحقيق الفوز”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مساعد مدرب اتحاد العاصمة، حاج عدلان، جاهزية فريقهم لمباراة الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، والتي ستجمعهم بالضيف، سان بيدرو الإيفواري.
وقال حاج عدلان، في تصريح للإذاعة الوطنية: “اللاعبين جاهزون لبداية مشوارهم في دور مجموعات كأس الكونفيدرالية”.
كما أضاف: ” المباراة الأولى مهمة، وطموحنا كبير لبداية المشوار بفوز، الذي سيفتخ لنا الأبواب باقي المشوار، ونتمنى أن نكون في المستوى بتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز”.
وأردف: “فريق سان بيدرو، ليس معروف في الساحة الافريقية، لكن تواجده في دور المجموعات يثبت أنه فريق محترم”.
وختم حاج عدلان: “فريقنا استعاد الثقة بعد نتائجه الأخيرة في البطولة، ونتمنى أن نواصل في سلسلة نتائجنا الايجابية”.
