حاج عدلان: “حققنا هدفنا في مواجهة أسفي”

اعتبر المدرب المؤقت لفريق اتحاد العاصمة، حاج عدلان، بأن فريقه حقق الهدف المنشود في مباراتهم ضد نادي أسفي، ضمن كأس الكونفيدرالية.

وصرح حاج عدلان، عقب التعادل السلبي، ضد ضيفهم نادي أسفي: “لاعبونا دخلوا تاريخ النادي، بانهائهم دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية دون هزيمة”.

كما أضاف: “نحن راضون عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة، كون هدفنا كان الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة، والبقاء في الصدارة”.

وتابع حاج عدلان: “نتمنى أن نكون عند مستوى تطلعات إدارة الفريق، والأنصار في الدور الربع نهائي”.