حاج عدلان: “خصم 3 نقاط من رصيد الشبيبة والسياسي لم يكن منصفا”

إعتبر الدولي الجزائري السابق حاج عدلان، أن قرار لجنة الإنضباط، بخصم ثلاث نقاط من رصيد شبيبة القبائل وشباب قسنطينة، لم يكن منصفا.

وصرح حاج عدلان، في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “تم تطبيق القانون وبصفة سريعة، على كل من شريف ملال وطارق عرامة”.

وأضاف بخصوص معاقبة فريقي شبيبة القبائل وشباب قسنطينة: “بالنسبة لي لم يكن من المنصف، معاقبة الفريقين بخصم ثلاث نقاط من رصيدهما الموسم المقبل”.

يذكر أن لجنة الإنضباط قررت معاقبة طارق عرامة، وشريف ملال بحرمانهما من ممارسة أي نشاط رياضي لسنتين، إضافة لغرامة مالية، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريقين الموسم المقبل.