حاج عدلان: “رابطة أبطال إفريقيا نربحوها فوق الميدان وليس في الجرائد..”

حمل اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، حاج عدلان، إقصاء فريقه السابق من رابطة أبطال إفريقيا للاعبين والمدرب على حد سواء.

وبعودته لمباراة العودة أمام الوداد البيضاوي، قال حاج عدلان عبر إذاعة “البهجة”: ” المسؤولية في هذا الإقصاء مشتركة بين الجميع”.

وعاد لمجريات اللقاء كاشفا: “الهدف الثاني في لقاء العودة، كشف ضعف كبير في وسط الدفاع، وهذا لا يحدث حتى في التدريبات”.

كما انتقد المدافع بن يحي، قائلا: “بن يحي لم يلعب أي مباراة ويصرح أن الفريق ذاهب لنيل لقب رابطة الأبطال”

وتابع حاج عدلان: “يجب أن نكون واقيين وأن لا نبيع الأوهام للجماهير، اللقب نفوز به فوق الميدان وليس في الجرائد”.

وبخصوص مدرب الفريق أضاف: “لو كنا نريد حقا التأهل، كان يجب تغيير طريقة اللعب بعد طرد لاعب الوداد”.

وتابع الدولي الجزائري الأسبق: “المدرب لم يتفاعل مع مجريات اللقاء كما يجب، التغييرات جاءت متأخرة جدا”.