حاج عدلان: “طموحنا كبير لتشريف الجزائر في كأس الكونفدرالية”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، عزمهم تحقيق بنتيجة ايجابية في مواجهة مضيفهم أكاديمية أممادو ديالو الإيفواري، وتشريف الجزائر في كأس الكونفيدرالية.
وصرح حاج عدلان، اليوم الخميس، للإذاعة الوطنية: “مباراتنا المقبلة في كأس الكونفيدرالية جد مهمة بالنسبة لنا، لتحقيق هدف الفريق في بلوغ دور المجموعات”.
كما أضاف: “لدينا لاعبين مصابين، على غرار محروز، ورضواني، لكل المدرب سيجد الحلول اللازمة لتعويض الغيابات”.
وتابع حاج عدلان: “اتحاد العاصمة طموحه كبير هذا الموسم في كأس الكونفيدرالية، لتشريف كرة القدم الجزائرية”.
