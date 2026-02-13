حاج عدلان: “عازمون على الفوز ضد أسفي للحفاظ على الصدارة”

أكد المدرب المؤقت لفريق اتحاد العاصمة، حاج عدلان، عزم فريقه على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة، ضد الضيف أولمبيك أسفي، ضمن كأس الكونفيدرالية.

وصرح حاج عدلان، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “هناك ديناميكية جيدة في الفريق، ونريد المحافظة عليها بتحقيق الفوز ضد أولمبيك أسفي”.

كما أضاف: “لدينا عدة لاعبين يملكون خبرة في هذه المنافسة القارية، بالإضافة لمواهب لاعبين آخرين، التي ستمح لنا بالفوز ضد أسفي، للحفاظ على صدارة مجموعتنا”.

وتابع حاج عدلان: “لاعبينا عازمون على تحقيق الفوز ضد أسفي، خاصة أن هذه المباراة ستجري في ملعبنا، وأمام أنصارنا”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، يواجه غدا السبت انطلاقا من الثامنة ليلا، بملعب “5 جويلية”، الضيف أولمبيك أسفي، برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.